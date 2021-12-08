Украина задолжала пенсионерам Донбасса более 77 миллиардов гривен

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время круглого стола «Оценка и перспективы отраслевых направлений реинтеграции», организованного комитетом Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила, что сумма невыплаченных Украиной пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса составляет более 77 миллиардов гривен (2 838 451 000 долларов по курсу), – сообщает Страна. ua.

Украинская омбудсмен сказала: «Остается нерешенным вопрос выплаты пенсий лицам, состоящим на учете на временно оккупированных территориях, но не имеющих статуса внутренне перемещенных лиц. Сумма невыплаченных пенсий этим лицам составляет более 77 миллиардов гривен».

Денисова также сообщила, что сейчас со значительными проблемами в реализации своих прав сталкиваются полтора миллиона внутренне перемещенных лиц, в том числе 700 тысяч пенсионеров.

Киев, Иван Бабурин

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