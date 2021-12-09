В Киевском университете ввели слежку за преподавателями из-за русского языка

После проверки доносов студентов о нарушении языкового законодательства отдельными преподавателями Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко принял решение ввести мониторинг языка, на котором преподаватели ведут занятия, – сообщает Страна.ua.

Пресс-служба Университета в Фейсбуке сообщила: «Жалобы поступили уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю. Нарушения закона (о языке – прим.ред.)пока подтвердилось только в одном случае – в Учебно-научном институте международных отношений. Там преподаватель проводил занятия на негосударственном языке. По результатам проверки его привлекли к дисциплинарной ответственности»

Страна.ua также сообщает, что еще в одном случае, уже в Учебно-научном институте журналистики, преподаватели использовали русскоязычный видеоконтент по теории менеджмента с целью раскрытия технологий менеджмента в России. Как позже объяснили в письме уполномоченному по защите государственного языка, это было сделано с целью «раскрытия сущности картины ценностного предложения при рассмотрении вопросов стратегий в мировых медиа».

Администрация Киевского национального университета имени Тараса Шевченко заверяет, что в случае выявления нарушений языкового закона научно-педагогических и научных работников привлекут к ответственности в установленном законом порядке, – сообщает Страна.ua.

Киев, Иван Бабурин

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