США профинансирует усиление границы Украины

Пресс-служба Госпогранслужбы Украина сообщает, что пограничная служба страны и посольство США подписали план совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы, сообщает Интерфакс.

Начальница отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросам посольства США в Украине Сара Лангенкомп сообщила: «Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн.».

Сообщается, что проект предусматривает, в том числе, возможность предоставления Госпогранслужбе Украины беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и тому подобного. Кроме того, в плане усиления границы на Севере и Востоке Украины речь идет об обеспечении неотложных и первоочередных потребностей линейных подразделений, о защите персонала, об обеспечении личной безопасности, о комфортном пребывании в полевых условиях.

Первый замглавы Госпогранслужбы Украины Владимир Никифоренко со своей стороны заявил: «Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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