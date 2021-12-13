В Киеве начали готовить бомбоубежища

Заместитель главы Киевской городской администрации по муниципальной безопасности Андрей Крищенко в интервью изданию «Бабель» сообщил в понедельник, 13 декабря, что в рамках подготовки к учениям с оповещением населения власти Киева проверяют бомбоубежища.

Крищенко, отвечая на вопрос о том, как Киев готовится к возможному вторжению России, сказал журналистам следующее: «Начнем с бомбоубежищ. Это старые еще советские конструкции, которые преимущественно были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на множество людей. Многие из них, к сожалению, в частной собственности. Наш департамент безопасности и районные администрации распоряжались, чтобы упорядочить их. Часть отремонтировали, по поводу остальных есть вопросы», – сообщает РИА Новости.

По словам замглавы Киевской городской администрации, в городе есть еще объекты двойного назначения – подвалы, подземные паркинги, подвальные магазинчики и т.д. Он отметил, что власти намерены проводить разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что нужно делать во время сигнала тревоги.

«Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через несколько недель уже будем включать сирены, а также будем проводить учебу, чтобы люди без паники понимали, что делать», – заявил Крищенко.

Напомним, что Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления о «российской агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Киев, Иван Бабурин

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