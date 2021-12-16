Украинцев призвали экономить на газе

Глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко призвал украинцев экономить на газе. По его словам, если бы потребление газа на душу населения было, как, в Польше, Украина могла бы экспортировать газ и не нуждалась бы в импорте, – сообщает РИА Новости.

Витренко в эфире телеканала «1+1» сказал следующее: «Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, мы как национальная компания не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и внутри страны с депутатами, которые голосуют за бюджет, который определяет источники и использование средств, и с потребителями, украинцами. Мы действительно будем садиться и решать, как проживать».

По словам главы «Нафтогаз Украина», нужно, чтобы коммунальные предприятия «переходили с природного газа на биогаз».

«Биогаз можно делать из отходов сельскохозяйственного производства, из переработки мусора. Это надо делать. Украина может, как минимум, 5 миллиардов кубометров природного газа заменить биогазом», – заявил Витренко.

Киев, Иван Бабурин

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