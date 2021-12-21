Глава одного из городов Украины распорядился усилить охрану вертепа

Глава украинского города Кропивницкий Андрей Райкович попросил усилить охрану в первый же день праздничной зимней ярмарки возле городского совета после того, как из рождественского вертепа украли корову и ягненка, – сообщает украинское издание Страна.ua.

«В первый день ярмарки украли ягненок и корову. Он же нa шaшлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу – выдвиньте дополнительные дежурные группы, где необходимо. Плохо, что отменили наказание – 15 суток. Было бы кому город убрать», – заявил глава Кропивницкого.

Страна. ua рассказывает, что это не первый раз, когда на Украине что-то крадут из рождественских вертепов: «Например, в 2018 году в Луцке на глазах у всего города украли дрова из рождественского вертепа у главной елки города. В 2017 году в центре Львова мужчина стащил из рождественского вертепа перед ратушей ясли с Иисусом».

Киев, Иван Бабурин

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