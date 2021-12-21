Конституционной суд Украины признал запрет российских фильмов законным

Представитель Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря во вторник, 21 декабря, в своем Telegram-канале сообщила, что закон, предусматривающий запрет на российские фильмы и ТВ-программы признан соответствующим Конституции республики.

Представитель Верховной рады в КС сообщила: «Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии».

В частности, на Украине стали признанными конституционными положения, в которых предусматривается запрет демонстрации контента с лицами, внесенными в перечень угрожающих нацбезопасности, а также положения о запрете трансляции фильмов, произведенных страной-агрессором после 1 января 2014 года.

В свою очередь, украинское издание Страна.ua пишет, что далеко не всегда эти нормы, возмущающие многих зрителей и телевизионщиков, работают.

«Например, в Украине показывают сериал «Сваты», главную роль в котором играет актер Федор Добронравов, попавший в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Правда, тут есть важный нюанс – этот фильм произведен «Кварталом 95» – компанией действующего президента», – пишут украинские журналисты.

Киев, Иван Бабурин

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