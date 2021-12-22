Украинская «комсомолка» переходит на украинский язык

Главный редактор газеты «КП в Украине», издающейся на русском языке, Оксана Богданова заявила, что с 16 января 2-22 года издание будет выходить на украинском языке, – сообщает Страна.ua.

Главред «КП в Украине» прокомментировала решение смены языка газеты тем, что согласно норме закона о тотальной украинизации с 16 января печатные СМИ должны издавать на украинском языке.

«Мы будем действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января. Две версии газеты и на украинском, и на русском очень дорого издавать, потому что основные расходы – бумага, печать и реализация. То есть, расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», – сообщила Богданова.

По ее словам, редакция будет наблюдать, как на нововведения отреагирует читатель.

Оксана Богданова также рассказала следующее: «Читатель всегда болезненно реагирует, когда мы убираем какие-то постоянные рубрики или меняем телепрограмму. Принесет ли украиноязычная версия новых читателей? Я надеюсь, что те, кто принимал решение о переводе печатных СМИ на украинский язык, массово подпишутся на 10-15 изданий минимум на год».

Напомним, что с 16 января следующего года в соответствии с законом о тотальной украинизации все печатные СМИ Украины должны выходить на украинском языке. Исключение сделано для местных изданий, которые должны будут отказаться от русского языка с июля 2024 года.

Киев, Иван Бабурин

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