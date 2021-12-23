Украинок, не вставших на военный учет, ждут серьезные штрафы

Начальник Киевского областного территориального центра комплектования полковник Валерий Куценко во время брифинга в четверг, 23 декабря, заявил, что украинкам, которые в силу своей профессии являются военнообязанными, но не встанут на учет в установленный срок – до конца следующего года, грозит штраф до 1500 гривен (4 065руб. по курсу). Руководители предприятий, где работают не ставшие на учет женщины, тоже будут оштрафованы, – сообщает Страна.ua..

По словам Куценко, женщинам, которые не станут на военный учет до конца следующего года, грозит штраф 850 до 1500 гривен. При этом руководителей предприятий, на котором работают не ставшие вовремя на учет украинки, могут наказать более крупным штрафом – от 5500 до 8500 гривен.

Отмечается, также, что в случае, если военнообязанная женщина – мать несовершеннолетнего ребенка, она все равно должна встать на учет, но призывать ее не будут.

Как сообщалось ранее, минобороны Украины выпустило приказ, согласно которому представительницы множества профессий (журналистки, бухгалтера, юристы, ветеринары и т.д.) перешли в разряд военнообязанных и должны будут стать на военный учет.

Киев, Иван Бабурин

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