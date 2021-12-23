Украина запросила у подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей возможность проведения выборов

К руководству Донецкой и Луганской областей обратилась Центральная избирательная комиссия Украины с просьбой оценить возможность проведения в марте 2022 года местных выборов на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, – сообщает РИА Новости.

«ЦИК ожидает соответствующие выводы от Донецкой и Луганской ОГА-ВГА не позднее 13 января 2022 года», – говорится в сообщении на сайте украинского избиркома.

Кроме того, на сайте ЦИК Украины говорится: «Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую областные государственные администрации – областные военно-гражданские администрации за выводами о возможности организации подготовки и проведения 27 марта 2022 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов... На отдельных территориях этих областей существует угроза безопасности избирателей».

Следует отметить, что ранее ЦИК Украины уже дважды обращался к властям Донецкой и Луганской областей на предмет возможности проведения местных выборов, однако тогда было принято решение не проводить голосование из соображений безопасности.

Последние местные выборы на Украине прошли в октябре 2020 года, однако Центральная избирательная комиссия страны тогда отменила проведение голосования в 18 территориальных общинах на территории Луганской и Донецкой областей, несмотря на то, что они находятся под контролем Киева.

Киев, Иван Бабурин

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