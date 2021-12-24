Зеленский обсудил с американскими конгрессменами ситуацию в Донбассе и пригласил их в гости

Пресс-служба офиса президента Украины сообщает, что Владимир Зеленский и болеем чем 20 сенаторов и конгрессменов США в ходе видеовстречи обсудили важность привлечения Вашингтона к процессу мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также поддержку вступления Киева в НАТО.

По информации пресс-службы офиса президента Украины, кроме ситуации в Донбассе, стороны также обсудили тему усиления санкционного давления на РФ и украинско-американского взаимодействия в сфере безопасности. Отмечается, что Зеленский пригласил американских законодателей посетить Украину в следующем году.

В сообщении пресс-лужбы также говорится: «Во время разговора обсуждалась ситуация на востоке Украины и границах государства. Было отмечено, что она остается сложной, отвод российских сил не наблюдается. Президент Украины проинформировал американских законодателей о шагах, предпринимаемых с целью достижения мира в рамках существующих переговорных форматов – «нормандского», трехсторонней контактной группы и минского процесса. Было отмечено важность привлечения Соединенных Штатов к процессу мирного урегулирования».

Отмечается, также, что во время видеоконференции президент Украины отметил важность поддержки Украины от США в ее евроатлантических стремлениях.

«Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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