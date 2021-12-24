На Украине началось производство турецких ударных беспилотников

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Украине начали производить Турецкие беспилотные летательные аппараты «Байрактар-TB2», – сообщает украинское издание «Фокус».

«Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Все началось с поставок «Байрактаров», а сейчас запущено их производство уже в Украине», – заявил Ермак в интервью «Фокусу».

При этом Ермак уточнил, что двигатели для этих беспилотников уже производились в стране.

В свою очередь, замначальника зенитных ракетных войск ВКС России Юрий Муравкин отметил, что эти турецкие беспилотники окажутся «лакомыми мишенями» для российских комплексов ПВО «Панцирь».

Киев, Иван Бабурин

© 2021, РИА «Новый День»