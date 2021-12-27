Кличко требует развернуть систему обороны Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 27 декабря, на совещании по безопасности с участием руководителей департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры, полиции, Службы безопасности, представителей командования Вооруженных сил Украины потребовал развернуть в ближайшее время систему территориальной обороны украинской столицы, – сообщает официальный портал Киева.

Сообщается, что Кличко сообщил на совещании следующее: «Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений».

Как сообщил мэр Киева, «в январе в Киеве пройдут командно-штабные учения территориальной обороны. К тому же сейчас идет набор резервистов в бригады территориальной обороны».

Глава украинской столицы сказал, что в Киеве особого внимания требуют более 500 объектов критической инфраструктуры.

«В случае чрезвычайной ситуации их возьмут под охрану Нацполиция, военные и подразделения территориальной обороны», – заявил Кличко.

Киев, Иван Бабурин

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