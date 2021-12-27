Мэр Киева Виталий Кличко не определился с годом в своем поздравлении украинцев

Мэр украинской столицы Виталий Кличко «перенес человечество в далекое будущее во время поздравления с наступающим новым годом», – сообщает украинское издание Страна. ua.

Сообщается, что Кличко сделал несколько попыток назвать год, который весь мир будет встречать уже через несколько дней, но они оказались безуспешными.

«С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый (пауза – Ред.), две тысячи двести двадцать второй год», – сказал киевский градоначальник.

В комментарии к публикации журналисты пишут, что теперь не могут понять, какой именно год настает.

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Виталий Кличко не впервые оказывается в комичных ситуациях. В частности, напоминают журналисты издания Страна. ua., последняя сезонная оговорка мэра Киева Кличко родилась 5 декабря, когда он заявил, что коммунальщики будут посыпать дороги снегом.

Киев, Иван Бабурин

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