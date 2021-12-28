Украина ввела очередные санкции против собственных телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 декабря 2021 года, направленных против нескольких телеканалов.

Санкции введены против телеканалов, медиахолдинга «Новости», в который входят телеканалы 112, NewsOne и ZIK, которые уже были заблокированы в феврале.

Украинский Телеграм-канал «Политика Страны» уже назвал это новой беспредельной атакой властей на украинские медиа.

Зеленский ввел санкции против ООО «Тайм медиа» (телеканал «Первый независимый», созданный журналистами 112, NewsOne и ZIK), а также против ООО «Телепростир» – это принадлежащая нардепу от ОПЗЖ Нестору Шуфричу телекомпания, вещающая под брендом UKRLIVE. UKRLIVE.

Страна.ua сообщает, что в указе о санкциях Зеленский ссылается на решение СНБО от 28 декабря. Хотя сегодня ни о каком заседании СНБО не сообщалось.

В свою очередь, депутат ОПЗЖ и глава комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич прокомментировал решение СНБО против телеканалов, которые были созданы на базе заблокированных через санкции СНБО трех оппозиционных каналов 112, NewsOne и ZIK. В их числе телеканал UKRLIVE, совладельцем которого является Шуфрич.

«Мы хотим понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции, нет и быть не может. Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть еще и эти каналы», – заявил Шуфрич.

Телеканалы UkrLive и «Перший Незалежний» (Первый независимый) по поводу прекращения вещания обнародовали свое заявление, в котором, кроме прочего, говорится, что «украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага, и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине».

Следует отметить, что также во вторник, 28 декабря президент Украины утвердил еще и стратегию информационной безопасности государства, в которой информполитика России определена как угроза Украине, – сообщает РИА Новости.

В утвержденной стратегии украинской информбезопасности в частности говорится: «Информационная политика Российской Федерации – угроза не только Украине, но и другим демократическим государствам. Специальные информационные операции России направляются на ключевые демократические институции, в частности, избирательные, а специальные службы государства-агрессора пытаются усилить внутренние противоречия на Украине и в других демократических государствах».

Киев, Иван Бабурин

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