Украина отказывается признавать российские паспорта крымчан и жителей ЛДНР

Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук на пресс-конференции в среду, 29 декабря, заявила, что Украина не будет признавать паспорта Российской Федерации, выданные жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, поскольку считает это незаконным – сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что это незаконно, и мы об этом заявляли. Украина не будет признавать паспорта Российской Федерации, выданные таким образом. Это не тот способ, который предусмотрен действующим украинским законодательством, и он происходит в нарушение международных соглашений», – заявила Верещук.

Кроме того, вице-премьер Украины заявила, что Киев не собирается признавать российскую вакцину «Спутник V».

«Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан. Они могут прийти и вакцинироваться. Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» либо «Спутник Лайт», вообще не стоит», – сказала Ирина Верещук на пресс-конференции.

Киев, Иван Бабурин

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