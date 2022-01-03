Украина планирует в январе запустить в космос собственный спутник

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в январе этого года ожидается запуск украинского космического аппарата «Сич-2-30», – сообщает «Радио Свобода»*.

«Мы ожидаем хорошей погоды. Это должно случиться уже, надеюсь, в течение следующих недель. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника», – заявила в интервью Маркарова.

Кроме того, украинский дипломат добавила, что Украина активно занимается вопросом расширения сотрудничества с NASA и частными компаниями.

Посол Украины в США заявила: «Очень активно работаем над расширением нашего сотрудничества не только с NASA, – встреча президента Зеленского впервые с администратором NASA заложила очень серьезный план нашего сотрудничества в будущем, но и с частными компаниями».

Как отмечает украинское издание Страна. ua, спутник дистанционного зондирования земли «Сич-2-30» был разработан и изготовлен специалистами государственного конструкторского бюро «Южное» в Днепре (Днепропетровске -ред.). Предполагается, что в космос его отправит ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space-X. Это первый за последние десять лет аппарат собственного производства, который Украина планирует запустить в космос.

*Организация признана в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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