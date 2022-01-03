На Украине посла Израиля назвали агентом Кремля и призвали выгнать из страны

Бывший лидер украинской нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош после осуждения посольством Израиля факельного шествия в честь 113-летия Степана Бандеры назвал посла Израиля на Украине агентом Кремля и призвал выгнать его из страны, – сообщает украинское издание Страна.ua.

На своей странице в Facebook Ярош написал: «Израильский посол – агент влияния Кремля. Гнать таких «дипломатов» из Украины нужно! Привет, всем израильтянам, которые на украинской стороне!»

Следует отметить, что марш националистов в Киеве прошел в честь одного из лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры, которому 1 января исполняется 113 лет. В начале прошлого года посол Израиля на Украине Джоэль Лион осудил марш Бандеры и назвал вождя ОУН* пособником нацистского режима.

В этом году посольство Израиля также осудило марш националистов, заявив, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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