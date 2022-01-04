Украинские власти осознали, что воевать за них никто не собирается

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявила, что другие страны не будут направлять своих военных для того, чтобы воевать в Украине. Украинская армия будет стоять на передовой.

Стефанишина, в частности, заявила: «У нас есть помощь со стороны отдельных стран НАТО. Мы заключаем соглашения о закупке оружия, военного оборудования, в частности, через систему закупки НАТО. Но мы должны быть реалистами. Другие страны не будут направлять своих солдат для того, чтобы воевать. У нас есть украинская армия, которая стоит на передовой и будет стоять на передовой».

Также украинский вице-премьер добавила, что и Евросоюз, и США заранее подготовили предложения по введению новых антироссийских санкций.

«Среди западных стран есть консенсус по принятию таких санкций. Эта информация была доведена до сведения российского президента. В то же время в условиях накопления войск РФ мы наблюдаем беспрецедентную международную поддержку и консолидацию не только через политические заявления, но и через конкретные решения, резолюции, действия, публикуемые ЕС, НАТО, отдельными странами. За последний месяц в Украине побывало несколько министров обороны стран ЕС, Великобритании, которые обсуждали пути поддержки Украины», – поделилась информацией Стефанишина.

При этом, она напомнила, что сенат США в своем оборонном бюджете на 2022 год предусмотрел выделение $300 млн. в поддержку Украины, включая $75 млн. на летальное вооружение.

Киев, Иван Бабурин

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