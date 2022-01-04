НАТО проведет внеочередное заседание из-за Украины

Внеочередное заседание из-за Украины созывает НАТО в пятницу, 7 января. Формальной причиной объявлено предполагаемое наращивание военного присутствия России у границ Украины.

Напомним, что сегодня генеральный секретарь НАТО Столтенберг подтвердил проведение переговоров с Россией 12 января.

Официальный спикер альянса Оана Лунгеску заявила: «В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности».

Как сообщают СМИ заседание пройдет в виртуальном режиме, в нем примут участие главы МИД стран-участниц Альянса.

Как уже сообщалось ранее, во вторник, 4 января Украину должен посетить глава евродипломатии Жозеп Боррель. В программе его двухдневного визита запланирована поездка на Донбасс.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»