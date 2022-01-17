Уволился скандально известный советник главы офиса президента Украины

Один из главных спикеров Украинской власти Алексей Арестович уволился с поста внештатного советника главы Офиса президента. Об этом он объявил в эфире 4 канала, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Накануне Арестович раскритиковал политику украинских властей и обвинил Зеленского как в нарушении базовых предвыборных обещаний, так и в отходе от главных принципов. Арестович сказал, что нынешняя власть слишком «забюрократизировалась».

«В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – «забюрократиться», – заявил он. По его словам, представители новой власти «должны была быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка». «Где это все?» – заявил Арестович.

Напомним некоторые заявления Арестовича.

Комментируя опасения Путина по поводу того, что «в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву», Арестович заявил, что «Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время».

Также Алексей Арестович предлагал изменить название Украины.

По его мнению, страна должна носить имя Русь-Украина, а войну на Донбассе следует называть русско-российской.

Предлагал напасть на Донбасс, если заболее Владимир Путин: «Мы готовимся к разным вариантам. Стратегия – в политико-дипломатическом урегулировании. Второй вариант – военный путь. Например, Путин тяжело заболел и у нас будет 3-5 дней для решения вопроса».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»