Главком ВСУ: Украинская армия сделала огромный шаг к членству в НАТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Валерий Залужный в понедельник, 17 января, заявил, что в ВСУ сделан огромный шаг, чтобы приблизиться к полноценному членству в НАТО, – сообщает Укринформ.

В интервью изданию Залужный заявил, что своей основной задачей он видит подготовку украинских войск к соответствующим стандартам НАТО: «Я не могу говорить за всю страну, потому что за всю страну могут говорить только соответствующие политики. Я скажу о Вооруженных силах Украины, как главнокомандующий. На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины сделан огромный шаг, чтобы приблизиться не только к ПДЧ, но и к полноценному членству в НАТО. Только на документальном и формальном уровнях мы освоили более 300 стандартов НАТО. Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами Альянса».



Кроме того, Залужный заявил, что для вступления в НАТО, главное избавиться от всего «советского»: «Главное – чтобы мы вышли на определенный уровень, чтобы быть цивилизованной армией, упростить определенные процедуры, избавиться от всего советского, что нам связывает руки и ноги, начать мыслить по-натовски, смотреть на вещи по-европейски, организовывать подготовку войск в соответствии со стандартами НАТО, которые, как мы уже убедились, очень эффективны и результативны».

Киев, Иван Бабурин

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