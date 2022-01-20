На Украине хотят узаконить «суррогатное материнство» на экспорт

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который полностью прописывает порядок суррогатного материнства, в том числе, и для иностранцев, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на Украине «частота бесплодия» составляет 60% у женщин и 40% у мужчин, а значит, инициатива очень нужная и своевременная, – пишут украинские журналисты.

Сообщается также, что в тексте закона его авторы констатируют – тема популярна среди иностранцев, и каждый год полтысячи украинок рожают детей «на экспорт», однако закона, регулирующего это нет.

Украинские депутаты предлагают больницам дать возможность самостоятельно заключать контракты с иностранными физическими и юридическими лицами.

«То есть, украинские компании смогут заключать договоры с иностранными корпорациями, если поток желающих заработать будет очень высоким», – резюмирует автор публикации в Страна.ua.

Ранее «Страна» рассказывала, как СБУ разоблачила канал торговли детьми за границу. Жители Киевской и Харьковской областей наладили схему, когда за «ребенка под ключ» они просили по 60 тысяч долларов.

Киев, Иван Бабурин

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