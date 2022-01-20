На случай чрезвычайной ситуации граждане Израиля на Украине заполняют анкеты

МИД Израиля просит израильтян, находящихся в Украине, заполнить анкету «в свете сложившейся ситуации», – сообщает израильское издание Newsru.co.il.

На официальном сайте посольства Израиля на Украине в четверг, 20 января, была опубликована просьба консульского отдела израильского МИДа о заполнении анкеты «в свете сложившейся в Украине ситуации».

Посольство просит заполнить эту анкету (на украинском, русском или иврите) на каждого члена семьи индивидуально, включая несовершеннолетних детей младше 18 лет.

При заполнении анкеты гражданам Израиля следует указать личные данные, включая паспортные сведения, номер мобильного телефона и место проживания. Наличие этих сведений в кризисной ситуации позволит консульскому отделу быстро связаться с израильтянами, находящимися на территории Украины.

Ранее в интервью Newsru.co.il посол Израиля на Украине Михаил Бродский говорил: «Мы пристально следим за ситуацией и сделаем все, чтобы в случае необходимости обеспечить безопасность, как дипломатов, так и других израильских граждан, которые находятся на территории Украины».

«У каждого израильского посольства есть план действий на случай чрезвычайной ситуации. Есть он и у нас. Если возникнет необходимость, мы будем действовать соответственно этому плану», – заявил израильский посол на Украине.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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