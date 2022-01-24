На Западной Украине пообещали бесплатно поить англичан

Бесплатно поить британцев наливкой в благодарность за военную помощь, которую они оказывают Украине, дала обещание Львовская винодельня «Фабрика Коркив», – сообщает Страна.ua со ссылкой на производителя спиртного.

На странице предприятия в Facebook говорится: «Мы, украинцы, благодарная нация, и поэтому Винарня угощает каждого гостя из Великобритании с наливкой. Это наше скромное спасибо».

Производители алкоголя также объявили, что до конца зимы каждый британец, который подтвердит свое гражданство удостоверением личности, сможет поучаствовать в акции благодарности от винодельни.

На новость о бесплатном спиртном отреагировала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс.

«Я люблю львовские кофейни, а теперь у меня есть еще одна причина посетить ваш прекрасный город!» – написала она на своей странице в Twitter.

Львов, Иван Бабурин

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