Зеленский снова призвал украинцев не паниковать

Второй раз за пять дней президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам и вновь призвал не впадать в панику. С подобным обращением Зеленский выступал на прошлой неделе, 19 января. Тогда он призывал украинцев «не скупать гречку и спички».

Как сообщает сайт РБК, некоторые цитаты из заявления Зеленского, сделанного им после заседания Совета национальной безопасности и обороны страны, опубликованы в его Telegram-канале.



В частности, в своем видеообращении глава Украины заявляет, что ситуация на востоке страны находится под контролем, «повода для паники нет», а также просит сохранять спокойствие и «не кричать, что все пропало».



«Мы работаем ради полной деэскалации ситуации путем мирного урегулирования. Знаем обо всем, готовы ко всему, верим в лучшее и делаем все, что нужно, вместе с нашими партнерами, нашими дипломатами и нашими военными. Они нас защищают, а нам нужно защищать их», – сказал Зеленский в своем выступлении.







Киев, Иван Бабурин

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