Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов официально заявил, что его страна не намерена выполнять Минские соглашения. Данилов заявил, что «выполнение Минских соглашений означает разрушение страны», – сообщает Associated Press.

Кроме того, секретарь СНБО призвал Запад отказаться от идеи давить на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность и хаос.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», – заявил в интервью Associated Press Алексей Данилов.

Киев, Иван Бабурин

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