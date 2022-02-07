Бывший председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире канала Politeka заявил, что против вступления Украины в НАТО высказались бы около 40 процентов стран, входящих в альянс.

Как сообщает РИА Новости, во время интервью Маломуж заявил: «Мы предусматриваем, что где-то 12 стран-членов НАТО или были бы против, или воздержались. То есть где-то процентов 40 не восприняли бы наши инициативы относительно вступления, даже по ПДЧ (план действий по членству в НАТО- ред.)».

Как сообщил экс-начальник разведки Украины, Киеву в ближайшее время не стоит рассчитывать на позитивные шаги в этом направлении: многие государства не поддержали бы участие украинской стороны даже в ПДЧ.

По мнению Маломужа, опрос возможного членства Украины, так или иначе, обсуждался на встрече Путина с его американским коллегой Байденом.

«Киеву не одобрят участие в альянсе на протяжении еще как минимум десяти лет. Исходя из этого, следует предположить, что дальше ситуацией никто рисковать не будет», – резюмировал экм-председатель Службы внешней разведки Украины.

Киев, Иван Бабурин

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