На Украине обвинили журналистов в «легитмизации» терроризма

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своем telegram-канале написал, что украинские власти готовы ввести санкции в отношении журналистов, которые ездят в самопровозглашенные республики Донбасса не через подконтрольную Киеву территорию, – сообщают СМИ.

Глава украинского минкульта также сообщил следующее: «У меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов давать информацию всех сторон легитимизируют терроризм».

По убеждению Ткаченко, иностранный журналист может въезжать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса только через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения, а посещение этих территорий иным способом будет считаться нарушением законов Украины и повлечет соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны совершил нарушение.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что агентство Reuters взяло интервью у главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Киев, Иван Бабурин

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