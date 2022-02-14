Зеленский призвал депутатов вернуться на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, заявил, что народные избранники, покинувшие Украину в связи с угрозой российского вторжения, должны вернуться в течение суток, – сообщает пресс-служба президента Украины.

Украинский лидер заявил следующее: «Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы».

Зеленский также отметил, что депутаты вывезли из страны свои семьи и уехали сами. Кто именно из депутатов из каких партий покинули Украину, президент не сообщил. По его словам, власть должна показывать «пример, который подтолкнет народ к единству». При этом он отдельно подчеркнул, что его семья останется на Украине.

Украинский лидер также сообщил, что не имеет никакого воздействия на бизнесменов, но им тоже следовало бы оставаться в стране. Ранее сообщалось, что украинские олигархи и бизнесмены уезжают с Украины.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал, что за пределами страны находятся более 20 народных депутатов Верховной рады.

«На это время 23 депутата находятся за границами нашей страны», – сообщил Данилов и выразил надежду, что отсутствующие успеют на заседание Рады, запланированное на вторник,15 февраля, в 11:00 мск.

Ранее в понедельник, 14 февраля, известный украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что популярный телеведущий Дмитрий Гордон вывез свою семью в Австрию.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»