Зеленский объявил день вторжения Днем единения

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне нагнетания ситуации о вторжении России в Украину записал видеообращение к украинскому народу, – сообщают украинские СМИ.

В обращении к народу Украины Зеленский, в частности, говорит: «Нам говорят, что 16 февраля станет днем ​​нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство».

Также украинский лидер заверяет свой народ в том, стремится к миру и хочем решить все вопросы исключительно путем переговоров.

«И Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Исключительно дипломатическим путем. Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», – заявляет в своем видеообращении Зеленский.

А между тем, по информации украинского издания Страна. ua., в родительский чат одной из киевских школ администрация учебного заведения выложила видеоинструктаж на случай чрезвычайной ситуации, то есть – войны. В почти 15-минутном видео даются следующие советы: «Главный совет – обязательно покиньте населенный пункт, в котором скоро начнутся боевые действия. В случае боев в городе покидать его будет крайне небезопасно».

«Заранее приготовьте дежурный чемоданчик для экстренной эвакуации. При эвакуации не надевайте камуфлированную одежду», – советуют школьникам и их родителям в Киеве.

Киев, Иван Бабурин

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