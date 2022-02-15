Украина вводит запрет на транзит белорусских удобрений

Государственный железнодорожный перевозчик Украины компания «Укрзализныця» во вторник, 15 февраля, заявила, что в среду, 16 февраля, вводит временные ограничения на транзит белорусских калийных удобрений по территории Украины, – сообщает сайт госкомпании.

В опубликованном сообщении говорится: «Запрещается перевозка импорта в УЗ (Укрзализныця) и транзита по территории УЗ». Как сообщают украинские СМИ, речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтии, а также ввоз этой продукции на Украину по железной дороге.

Сообщается, что ограничения будут касаться продукции предприятий «Белорусский калий» и «Белорусская калийная компания».

В минэкономики Украины рассказали, что такое решение «Укрзализныця» приняла как хозяйствующий субъект.

Киев, Иван Бабурин

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