Киев попросил помощи у НАТО

Украина запросила у НАТО международную помощь на случай возникновения потенциальных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население, – сообщает RT со ссылкой на пресс-службу альянса.

В сообщении пресс-службы НАТО говорится: «Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины».

Как передает ТАСС, в сообщении также отмечается, что государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население.

Как сообщают СМИ, Украина также запросила у НАТО более сотни внедорожников, а также средства разминирования и радиохимической разведки.

Брюссель, Иван Бабурин

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