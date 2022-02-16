Зеленский подписал указ, где Россия названа угрозой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал решение совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об утверждении стратегии государственной безопасности. Документ опубликован на сайте главы государства.

В указе, подписанном Зеленским, говорится, что «Российская Федерация для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки».

Также в документе, определяющем стратегию государственной безопасности Украины, отмечается, что власти «временно оккупированных территорий (Крым, ДНР и ЛНР -ред.) грубо нарушают принципы и нормы свободы человека и гражданина, их деятельность чревата для государственной безопасности Украины».

Контроль за выполнением решения СНБО Украины возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Реализация положений Стратегии будет производиться на плановой основе на период до 2025 года», – говорится в указе.

Киев, Иван Бабурин

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