Украина одновременно потребовала провести заседания ОБСЕ и Совбеза ООН

Киев в среду, 16 февраля обратился в Совет безопасности ООН с предложением обсудить решение Госдумы РФ о необходимости признания ЛДНР. В тот же день Украина потребовала в течение 48 часов провести заседание в ОБСЕ из-за действий России, – сообщают СМИ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter: «Украина официально обратилась в Совет безопасности ООН с инициативой обсудить постановление Госдумы РФ о признании т.н. Л/ДНР, которое подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Призываем рассмотреть это на заседании по имплементации минских договоренностей 17 февраля».

Ранее в тот же день Кулеба потребовал в течение 48 часов проведения совместного заседания постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества из-за действий России, о чем он также написал в Twitter.

«Украина инициирует совместное заседание Постоянного совета и Форума безопасного сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов», – оставил у себя в Twitter сообщение Кулеба.

Также он подчеркнул, что Киев хочет «использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения», вызванного сосредоточением российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Напомним, что во вторник, 15 февраля, Госдума РФ проголосовала за обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР. Главы республик, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, заявили, что приветствуют решение депутатов Госдумы. Владимир Путин во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве прокомментировал обращение Госдумы, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса, но «потенциал минских договоренностей еще не исчерпан».

Киев, Иван Бабурин

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