Киев похвастался успешным блокированием «Северного потока-2»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе телемарафона, посвященного Дню единения, заявил, что Киев успешно блокирует запуск газопровода «Северный поток – 2», – сообщают украинские СМИ.

Глава украинского кабмина, в частности, заявил: «Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде «Северного потока – 2» и добавил, что Киев намерен продолжать препятствовать запуску газопровода.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что «Северный поток – 2» несет угрозу не только Украине, но и всей Европе.

Киев, Иван Бабурин

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