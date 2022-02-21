На Украине начали расследование по поводу «незаконной» эвакуации жителей ЛДНР

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в понедельник, 21 февраля, заявила, что видом эвакуации осуществляется фактически «депортация украинских граждан на территорию Российской Федерации» и сообщила о начале расследования по факту «незаконной эвакуации» жителей Донбасса в Россию, – сообщает РИА Новости.

На своей странице в Facebook Венедиктова написала: «Оккупационные администрации на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей в последние дни осуществляют незаконное перемещение населения в РФ, а мужчин, наоборот, не выпускают, принуждая к вступлению в ряды так называемых «вооруженных сил ЛНР и ДНР». По этим фактам Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины)».

По словам украинского генпрокурора, под видом, «так называемой эвакуации», для которой нет никаких оснований, а осуществляется фактически «депортация украинских граждан на территорию Российской Федерации».

«Эти действия (эвакуация, – ред.) приводят к нарушению положений статьи 49 Женевской конвенции (IV) о защите жертв войны с 1949 года и статьи 85(4)(а) Дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям и являются военными преступлениями. Также происходят незаконные задержания посреди улиц и принудительная доставка в «призывные пункты». Такие действия оккупационных администраций незаконны. Это серьезное нарушение норм международного гуманитарного права, предусмотренных, в частности, статьями 51, 147 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны и признанных военными преступлениями», – написала Венедиктова.

Также генеральный прокурор Украины заявила, что Луганская и Донецкая областные прокуратуры уже зарегистрировали уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны (ч.1. ст. 438 УК Украины).

Киев, Иван Бабурин

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