Зеленский может покинуть Украину

Белый дом контактировал с представителями руководства Украины по вопросу возможной эвакуации Владимира Зеленского, – сообщают СМИ.

Администрация Байдена обсуждала с правительством Украины возможный отъезд Зеленского из Киева в случае эскалации, – сообщает NBC News.

Корреспондент NBC Ричард Энгел со ссылкой на источники своей странице в Twitter сообщил: «Чиновники администрации Байдена обсудили с украинским правительством планы президента Владимира Зеленского покинуть Киев в случае российского вторжения».

Следует отметить, что официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что Владимир Зеленский назначил на вечер понедельника срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

Вашингтон, Иван Бабурин

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