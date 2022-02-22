Киев просит Европу забрать Украину себе

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба во вторник, 22 февраля, заявил, что пришло время предоставить Украине членство в ЕС, – сообщает РИА Новости.

Кулеба заявил следующее: «Я призвал ЕС безотлагательно отбросить все колебания, все сдержанности, скептицизм, существующие в некоторых европейских столицах, и предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло. На фоне того, что происходит, абсолютно очевидно, что самое лучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа – это в буквальном смысле забрать Украину себе».

Также глава МИД Украины заявил, что дипотношения с РФ надо было разорвать еще в 2014 году, и что сейчас такое решение отвечает интересам страны.

Киев, Иван Бабурин

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