Спецназ США покинул Украину

Отряды сил спецназначения Соединенных Штатов покинули Украину после признания Россией Лунанской и Донецкой народных республик, – во вторник, 22 февраля, сообщила в своем Twitter-аккаунте корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран.

Информации об эвакуации американских спецназовцев журналистке рассказал представитель европейского командования Соединенных Штатов капитан Билл Спикс, он сказал, что американские спецназовцы вылетели из Львова. Других подробностей он не привел, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Со ссылкой на другой источник CNN сообщил, что последней миссией сил спецназначения США в Украине было сопровождение сотрудников американского посольства в Польшу прошедшей ночью.

Киев, Иван Бабурин

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