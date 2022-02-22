На Украине объявлен призыв резервистов в армию

Президент Украины Владимр Зеленский записал видеообращение к нации, в котором объявил набор резервистов в армию, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Сообщается, Зеленский заявил, что подписал указ о призыве резервистов (тех, кто уже служил в армии и находится и в запасе). При этом украинский президент сказал, что в полной мобилизации необходимости нет.

Кроме объявления о призыве резервистов, Зеленский в своем видеообращении рассказал о том, что Россия в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей. О том, что он и сам давал понять, что за этот формат не держится.

Также президент Украины рассказал о своей идее собрать саммит лидеров стран-членов Совбеза ООН + Украина, Турция и Германия и о том, что эту идею уже поддержал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Киев, Иван Бабурин

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