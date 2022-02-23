Киев может попросить Анкару перекрыть черноморские проливы

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев может предложить Турции рассмотреть вопрос о закрытии для российских судов доступа к проливам в Черном море в случае «военных действий против Украины», – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Мы считаем, что в случае масштабного военного вторжения или начала военных действий против Украины – когда война станет не только де-факто, но и де-юре, мы попросим правительство Турции рассмотреть возможность закрытия черноморских проливов для государства-агрессора», – заявил Бондар агентству.

По словам киевского посла, Украина предложила «ряд инициатив, начиная от методов консультаций между сторонами, вплоть до создания общего механизма реагирования на угрозы безопасности в нашем регионе».

Следует отметить, что статус черноморских проливов Босфор и Дарданеллы регулирует Конвенция Монтрё. Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

Анкара, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»