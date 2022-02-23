На Украине резервистов могут отправить на фронт

Военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования Юрий Максимов в среду, 23 февраля, заявил, что резервисты, призванные на службу в свои военные части, могут быть отправлены оттуда на фронт, для выполнения боевых задач, – сообщает украинское издание Страна.ua.

«Призываемые сейчас резервисты могут быть отправлены на фронт для выполнения боевых задач», – заявил Максимов.

Напомним, что на Украине в среду, 23 февраля, начался призыв резервистов от 18 до 60 лет в ВСУ. Мобилизации подлежат как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Максимальный срок службы – год.

Киев, Иван Бабурин

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