Украинские военные попросили киевлян поделиться «коптерами»

Минобороны Украины просит жителей Киева «поделиться» дронами и предложило всем, кто умеет использовать «квадрокоптеры», присоединиться к патрулированию Киева, – сообщает ТАСС.
В сообщении, опубликованном в пятницу на странице министерства обороны Украины в Facebook, говорится: «У тебя есть дрон? Предоставь его в пользование опытным пилотам!»
Также сообщается, что министерство обороны Украины попросило жителей Киева, имеющих «дроны», передать их в пользование силам территориальной обороны. А также, всем, кто умеет использовать дрон, предложено присоединиться к патрулированию Киева.
Как сообщалось ранее, в пятницу 25 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что со вчерашнего дня в Киеве уже раздали 18 тыс. автоматов добровольцам территориальной обороны.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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