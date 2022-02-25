Зеленский поблагодарил США «за мощную поддержку»

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, в ходе телефонного разговора с коллегой из США Джо Байденом поблагодарил его за поддержку, – сообщают СМИ.
Зеленский, в частности, заявил: «Усиление санкций, конкретная оборонная помощь и антивоенная коалиция только что обсуждались с Джо Байденом. Благодарен США за мощную поддержку Украины».
Напомним, ранее президент Украины назвал введенные против России санкции недостаточными.
В своем видеообращении, опубликованном в Telegram, Зеленский, в частности, заявил: «Украина защищает себя в одиночестве, мир наблюдает издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в своем небе и видим на своей земле, что этого недостаточно».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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