Российские десантники и украинские военные совместно обеспечивают безопасность Чернобыльской АЭС

Мониторинг радиационной обстановки на Чернобыльской АЭС ведется в штатном режиме, охрану станции обеспечивают российские десантники, – заявили российские военные.

В сообщении Минобороны РФ говорится: «Подразделения Воздушно-десантных войск России совместно с военнослужащими национальной гвардии Украины обеспечивают охрану Чернобыльской атомной электростанции. Персонал АЭС продолжает работы по отслеживанию радиоактивной обстановки и обслуживанию АЭС в штатном режиме».

Также российское минобороны сообщает, что с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС национальной гвардии Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива.

«Совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся в стране обстановкой для организации ядерной провокации», – говорится в сообщении МО РФ.

Напомним, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС 24 февраля.

Москва, Иван Бабурин

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