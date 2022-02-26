Отдан приказ о наступлении по всем направлениям на Украине

Официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что министерство обороны получило приказ начать наступление на Украине по всем направлениям, – сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщении российского военного ведомства.



Игорь Конашенков, в частности, заявил: «Вчера, после заявлений киевского режима о готовности к переговорам, активные боевые действия на основных направлениях операции были приостановлены. После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции».



Напомним, что в субботу утром, 26 февраля, минобороны РФ доложило о поражении 821 военных объектов на Украине, среди которых: «14 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбито: семь боевых самолетов, семь вертолетов, девять беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении Конашенкова.



Москва, Иван Бабурин

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