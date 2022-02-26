Украинские власти призвали доносить на «мужчин, похожих на россиян»

Верховная Рада Украины призывает риелторов сообщать о съемщиках квартир, если они мужчины и похожи на россиян, – сообщает пресс-служба украинского парламента (Рады).

В сообщении пресс-службы Верховной рады Украины говорится: «В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102. Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооружены».

Киев, Иван Бабурин

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