Украина отказалась от российской электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в субботу, 26 февраля, подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России, – сообщают СМИ.

На своей странице в Facebook украинский министр написал: «Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети».

Также Галущенко сообщил, что минэнерго Украины планирует обратиться к европейским странам с просьбой о присоединении к их энергетической системе.

Киев, Иван Бабурин

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