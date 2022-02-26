Украина отказалась от российской электроэнергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в субботу, 26 февраля, подписал указ об отказе от присоединения к энергосети России, – сообщают СМИ.
На своей странице в Facebook украинский министр написал: «Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. В то же время враг откорректировал наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети».
Также Галущенко сообщил, что минэнерго Украины планирует обратиться к европейским странам с просьбой о присоединении к их энергетической системе.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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