Украина решила конфисковать российское имущество

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук в понедельник, 28 февраля, заявил, что в парламент будет внесен законопроект о конфискации российского имущества на Украине, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале Верховной рады Стефанчук написал следующее: «В ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всего российского имущества, которое есть на территории нашей страны».

Киев, Иван Бабурин

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